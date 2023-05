Imperia: esplode la condotta del Roya in via San Lazzaro, operai al lavoro e disagi per gli utenti (Foto)

Nuova rottura del tubo principale dell’acquedotto ad Imperia, che porta l’acqua dal Roya. L’esplosione della condotta è avvenuta questa notte intorno alle 3 in via San Lazzaro all’altezza del civico 78.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli operai e i tecnici di Rivieracqua che si sono messi subito al lavoro per ripristinare il tubo. E’ intervenuto anche un escavatore per consentire la riparazione ma, già da stanotte e per buona parte della giornata, saranno molti i problemi di approvvigionamento per i residenti di Imperia, del golfo dianese e di Andora.

E’ stato infatti temporaneamente interrotto il servizio ad Imperia in tutta la zona a levante del museo navale (a Oneglia e nella zona dell’ospedale) e nel golfo dianese (Diano Marina, San Bartolomeo, Cervo, Diano Castello, Diano San Pietro e Villa Faraldi).

Al momento non è ancora dato sapere quando termineranno i lavori e quando l’acqua tornerà a sgorgare regolarmente dai rubinetti. Gli operai stanno infatti scavando attorno al tubo che si è rotto e non è ancora chiara l'entità del guasto.