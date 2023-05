Bordighera: dopo anni torna operativo anche di notte il semaforo di via Vittorio Emanuele in centro

Dopo tanti anni tornerà operativo anche durante la notte il semaforo di Bordighera, all’incrocio tra via Vittorio Emanuele, via Roma e corso Italia.

La decisione è stata presa dal Comandante della Polizia Locale Bordigotta, Attilio Satta, con una ordinanza emanata nei giorni scorsi e su input del sindaco, Vittorio Ingenito. Il caso è emerso anche a seguito della segnalazione, fatta al Comune dai Carabinieri della locale compagnia, che hanno evidenziato il pericolo nelle ore notturne, anche per la massiccia presenza di pedoni che frequentano i locali della zona.

Al momento, infatti, il semaforo veniva spento dalle 23 alle 7, quando era presente solo il segnale di giallo ‘lampeggiante’, a indicare la situazione di attenzione per far rallentare i mezzi in transito. Ma, vista la presenza sull’incrocio di locali, una farmacia che effettua il turno di notte, uno sportello bancomat e altro, i Carabinieri hanno registrato diversi incidenti nel corso delle ore notturne.

Il semaforo verrà lasciato accesso la notte da sabato prossimo e, almeno fino al 30 dicembre. Nel corso di questi mesi verrà fatta anche una valutazione sull’eventuale riduzione di incidenti e di pericoli all’incrocio.