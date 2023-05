Apicoltura a scuola con i bambini della scuola dell'infanzia di Arma e Castellaro (foto)

Per celebrare la giornata mondiale delle api e per esplorare e capire l'importanza di questi insetti per la natura e per l'uomo, presso i locali della scuola dell'infanzia di Arma e della scuola dell'infanzia e primaria di Castellaro, sono intervenuti due apicoltori.



"I bambini hanno avuto l'opportunità - spiegano dalla scuola - di vivere una coinvolgente esperienza laboratoriale, di vedere il tipico vestiario e gli attrezzi del mestiere di un'apicoltore e di osservare da vicino, e in tutta sicurezza, un'arnia e le api al suo interno ed infine assaggiare il miele.

I bambini e le maestre della scuola dell'infanzia Statale di Arma e della scuola dell'infanzia e primaria di Castellaro, desiderano ringraziare gli apicoltori Stefano Diale e Stefano Drogo per la loro competenza e per la passione trasmessa".