Sanremo: parcheggi selvaggi e ingorghi al 'Polo Nord', la proposta al Comune di una nostra lettrice

Una nostra lettrice di Sanremo, Liliana, ci ha scritto per la drammatica situazione dei parcheggi all'incrocio Polo Nord, dove spesso si trovano veicoli in seconda fila:

“Sarebbe forse opportuno che gli uffici ripristinassero i posti auto in posizione perpendicolare al marciapiede nel primo tratto di corso inglesi, di fronte al civico 317. Infatti viste le frequenti lamentele, i litigi e gli ingorghi sembra davvero uno spreco lo slargo, pensato un tempo per una fermata RT oggi soppressa, dove potrebbero starci almeno 6 auto. Del resto verso piazza San Bernardo, nel tratto più stretto della carreggiata, i posti auto sono in posizione perpendicolare e sicuramente un incremento sarebbe apprezzabile dai residenti in un quartiere che ne soffre la mancanza. Inoltre lo slargo destinato all'ex fermata dell'autobus oggi è quotidianamente occupato in modo disordinato e irregolare da veicoli che creano ostacolo al traffico, bloccando spesso mezzi pubblici e di soccorso. Ripristinare i parcheggi porterebbe quindi un doppio vantaggio: più posti auto e meno ingorghi”.