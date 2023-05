Bordighera: Giuseppe Trucchi sulle elezioni "Spicca la scarsa affluenza, saremo una opposizione ferma"

“A distanza di qualche giorno dalla conclusione delle elezioni amministrative di Bordighera e a mente serena, vorrei fare alcune considerazioni”. Interviene così Giuseppe Trucchi, candidato a sindaco e riconfermato consigliere comunale di opposizione a Bordighera, commentando il voto dello scorso weekend.

“Prima di tutto – prosegue - spicca il dato della bassa affluenza alle urne che si è attestata su un valore inferiore al 50% degli aventi diritto. Questo elemento ci obbliga a un impegno per favorire e stimolare in futuro la ricostruzione di una maggiore fiducia e partecipazione dei cittadini. Per ora un ringraziamento a tutti coloro che si sono recati alle urne, qualsiasi sia stato il loro voto. Ai cittadini che hanno scelto la nostra lista ‘insieme’ un sentimento di riconoscenza e una promessa di rappresentanza. Con pochi voti in più avremmo potuto conquistare due seggi e avere un gruppo di opposizione più significativo, ma comunque garantiamo una presenza al servizio di Bordighera”.

“Insieme continuerà a lavorare come gruppo civico – termina Trucchi - e a mantenere un collegamento con i partiti politici del centrosinistra che ci hanno sostenuto. Ritengo che il Partito Democratico che io rappresento lavorerà al più presto per rilanciare il circolo di Bordighera e nominare un segretario politico. Al Sindaco Ingenito auguri di buon lavoro. Noi svolgeremo una opposizione puntuale e fermissima. Se, a differenza della passata legislatura, si presenteranno occasioni di apertura da parte della maggioranza su alcuni grandi argomenti e verranno prese in considerazione le nostre ragioni, non faremo mancare una collaborazione costruttiva nel superiore interesse della città”.