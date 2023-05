Sanremo: malore stamattina per una donna al mercato, mobilitazione di soccorsi e trasferimento in ospedale

Qualche momento di apprensione stamattina al mercato di Sanremo. Una donna, colta da malore, è stramazzata al suolo a pochi metri dall'ingresso della pescheria.

E' stata subito soccorsa dagli ambulanti dei banchi vicini e dagli agenti della Polizia Locale che si prodigati per rassicurarla e tranquillizzarla.

Gli agenti, incaricati del controllo dell'ordine pubblico, hanno subito contattato il numero unico d'emergenza per far intervenire un'ambulanza scortandola fin dentro l'area mercatale ed ha trasportato la malcapitata in ospedale per i necessari accertamenti sanitari.