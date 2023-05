Buoni risultati per gli alunni dell'Istituto 'Sanremo Centro Levante' a 'Giochi matematici del Mediterraneo'

Si è svolta domenica scorso, all’Università di Palermo, la finale nazionale della 13a edizione dei ‘Giochi Matematici del Mediterraneo’. Una competizione che ha visto circa 250.000 studenti di tutta Italia impegnarsi in questa attività che sviluppa, non solo atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, ma anche esperienze che aiutano nella crescita personale.

La finale Nazionale ha visto la partecipazione di circa 900 concorrenti dalla terza primaria alla terza secondaria di secondo grado, e tra questi, sei dell’Istituto Comprensivo ‘Sanremo Centro Levante’ suddivisi in diverse categorie.

P3 - Scuola Primaria classi terze, Lucia Berto;

P4 - Scuola Primaria classi quarte, Arsenie Bujor;

P5 - Scuola Primaria classi quinte, Rebecca Gandelli

S1 - Scuola Secondaria di primo grado classi prime, Jason Hu;

S2 - Scuola Secondaria di primo grado classi seconde, Jacopo Luigi Di Baldassare;

S3 - Scuola Secondaria di primo grado classi terze, Teresa Rizzo.

“E’ grande motivo di orgoglio per la nostra scuola – evidenziano i dirigenti - il risultato raggiunto dall’alunno Hu Jason della classe 1a B della Scuola Secondaria di primo grado plesso ‘Italo Calvino, ottenendo il 5° posto nella Categoria S1 - Scuola Secondaria di primo grado classi prime. Complimenti anche a tutti i nostri finalisti che si sono distinti nella competizione. Un ringraziamento particolare va all’insegnante Alberti Ingles, referente Gare di Matematica per la secondaria di primo grado, ed all’insegnante Principato Maria Cristina, referente Gare di Matematica per la primaria”.

“Ringraziamo tutti i genitori – termina - che hanno accompagnato gli studenti, tutti gli insegnanti che hanno preparato i nostri alunni, il personale ATA dell’Istituto e tutti quelli che hanno reso possibile questo momento, frutto della costanza, del coinvolgimento e dello studio di tutti i protagonisti”.