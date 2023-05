Continua la bagarre politica dopo il voto amministrativo, 'Sanremo al Centro' rimbrotta a Fratelli d'Italia

“Siamo molto stupiti dalla nota stampa diffusa dai due rappresentanti di Fratelli d’Italia a commento delle parole del Sindaco Alberto Biancheri, perennemente al centro dei loro pensieri anche quando avrebbero ben altri problemi a cui pensare. Il Sindaco, ospite della trasmissione di Sanremo News e di commento al voto, aveva solo riferito di ritenersi sorpreso dall’esito del primo turno nella città di confine e ricordato la eterogeneità della sua maggioranza, cosa peraltro talmente nota a tutti da anni da essere ovvia, e rammentato la presenza tra le sue fila di personalità politiche che hanno ricoperto in passato ruoli anche importanti nel partito di Fratelli d’Italia o del partito suo predecessore, cosa altrettanto risaputa”.

Interviene in questo modo il gruppo consiliare ‘Sanremo al Centro’, in risposta alle parole dei rappresentanti locali di Fratelli d’Italia Fabrizio Cravero e Antonino Consiglio. “Non si spiega – prosegue - il senso di una risposta stizzita, se non forse con la poca serenità derivante da una tornata elettorale molto problematica per il partito di Fratelli d’Italia, che a Vallecrosia subisce una pesante sconfitta e che a Ventimiglia diventa ultimo partito di coalizione e perde oltre 20 punti percentuali rispetto alle recenti elezioni politiche; qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato avversario non entrerebbe neanche in consiglio comunale con questi risultati. Stupisce anche sentire gli stessi esponenti locali di Fratelli d’Italia rivolgere accuse di ‘scarsa chiarezza’, ‘confusione’ e ipotetici ‘cambi di rotta tardivi’ dopo quanto fatto vedere dal loro partito a Imperia. Dove, dopo aver mesi per mesi per mesi decantato la supremazia dei partiti sul civismo (definito ‘ormai morto’ da qualche suo noto esponente), dopo aver ripetuto come un mantra che mai avrebbero rinunciato al simbolo di partito e mai poi e poi mai avrebbero sostenuto il sindaco uscente, e dopo aver infine deciso di sostenere il candidato Zarbano, abbiamo assistito ad un dietrofront che ha portato Fratelli d’Italia a rinunciare al simbolo, a rinunciare a fare persino una lista, ad abbandonare al suo destino un ex Colonnello dell’Arma e a decidere di andare con il sindaco uscente pochi giorni dal deposito delle liste. Col risultato che nel capoluogo di provincia il primo partito d’Italia sparisce e, salvo ripescaggi, non avrà neanche un rappresentante in consiglio comunale”.

“Capiamo quindi che – termina ‘Sanremo al Centro’ - la poca serenità possa far venir meno la lucidità di analisi, ma consigliamo umilmente ai rappresentanti locali di Fratelli d’Italia di abbassare i toni, e anziché continuare a fare dichiarazioni verso l’amministrazione e il suo futuro politico, come ormai avviene con insistenza da mesi, sarebbe il caso inizino a dare risposte al territorio e alle sue problematiche visto che sono principale forza di governo. Ai cittadini interesserebbe di più”.