Ventimiglia, spara con scacciacani e scappa: fermato 36enne

E' stato fermato l'uomo, di circa 36 anni, che ha sparato, pare in un momento di alterazione, alcuni colpi a vuoto, probabilmente con una scacciacani, nella sua abitazione a San Bernardo, frazione di Ventimiglia.

Per fortuna non ci sono stati feriti. Secondo il racconto di alcuni vicini, che avrebbero sentito i colpi, l'uomo si è poi allontanato a piedi verso il centro.

Allertate le forze dell'ordine e avviata una ricerca, l'uomo è stato, in seguito, fermato da una volante della polizia ed è stato portato alla caserma dei carabinieri per accertamenti. Con sé non aveva nessuna arma da fuoco, solo una scacciacani. In seguito, l'uomo verrà sottoposto a controlli medici per stabilire se, per caso, soffre di problemi mentali o psichiatrici.