Elezioni Amministrative: il commento di Simone Baggioli "Forza Italia vince a Ventimiglia, Bordighera e Vallecrosia"

“Sono davvero molto soddisfatto per i risultati ottenuti da Forza Italia in questa difficile tornata elettorale”. Sono le parole di Simone Baggioli, coordinatore provinciale di Forza Italia, che così commenta l’esito delle elezioni Amministrative.

“A Ventimiglia – prosegue - la squadra capitanata da Franco Ventrella, ha raggiunto una percentuale dell’11,23% posizionandosi come seconda forza politica cittadina. Marco Agosta è stato il recordman come preferenze a livello cittadino. Quello che si evince e che, a Ventimiglia, i partiti hanno dettato le regole del gioco con un centrodestra (Lega, FI e FdI) quasi al 40% e un centrosinistra al 28%. Le liste civiche non pervenute, con percentuali attestate al 10%”.

“A Vallecrosia anche con il nostro supporto, Armando Biasi si è riconfermato così come a Bordighera Vittorio Ingenito. A Imperia la vittoria di Claudio Scajola che supera di ben 40 punti il suo primo concorrente è davvero un altra storia. Un dato allarmante, che avrà bisogno di riflessioni e confronti nei Partiti, è la percentuale di affluenza al 50%. Un cittadino su due non va a votare. Si dovrà lavorare per coinvolgere maggiormente il cittadino nelle scelte delle nuove amministrazione”.

“Ora pensiamo a Sanremo per il prossimo anno – termina Baggioli - confortati da questi risultati che, senza ombra di dubbio, modificheranno alcune dinamiche d’ingaggio nelle scelte e nei programmi”.