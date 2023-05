Elezioni Amministrative in provincia di Imperia: ecco chi sosterrà il movimento 'Verde è Popolare'

‘Verde è Popolare’, il movimento di ispirazione cristiana moderato fondato dall’On. Gianfranco Rotondi inserito a nell’alleanza di centro destra di governo, in provincia di Imperia è presente attivamente a sostegno di diversi candidati sindaci.

Ad Imperia il movimento politico sostiene il candidato Sindaco On. Claudio Scajola non solo per le comuni affinità politiche moderate ma anche per la grande capacità amministrativa che in 5 anni ha visto iniziare una mole di lavoro enorme con la trasformazione di Imperia in un vero capoluogo di provincia.

A Ventimiglia ha presentato la lista insieme all’UDC a sostegno del candidato Sindaco Flavio di Muro. “Anche in questo caso abbiamo costituito tutti insieme con i partiti di maggioranza in regione e al governo nazione una squadra unita competente che può contare sull’amicizia di molti autorevoli eletti nelle istituzioni. Ventimiglia sarà saggiamente governata da un sindaco giovane, preparato, popolare, che non si chiuderà nel palazzo ma starà tra la gente”.

A Vallecrosia Verde è Popolare è con Fratelli d’Italia e si schiera a sostegno della candidatura a sindaco di Fabio Perri: “Persona perbene, aperto e disponibile per il bene della città che non si chiuderà nel palazzo, infatti, abbiamo identiche vedute per lo sviluppo dei prossimi 5 anni di Vallecrosia condividendo il programma della lista. Saremo vicini ad una squadra nuova, determinata, competente e pronta per amministrare Vallecrosia. Sono persone che hanno una grande passione per la città, perché ci vivono o lavorano”.