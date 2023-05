Vallecrosia, Quesada: "Siamo una proposta innovativa, vogliamo proiettare la città nel futuro" (Video)

“Più che un appello al voto vorrei fare un appello alla città di Vallecrosia” - dice il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada in corsa alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio con la lista “X Vallecrosia Quesada Sindaco” - “Penso che questa città nei prossimi anni debba volersi più bene. I cittadini devono essere liberi di andare a votare“.





“Abbiamo assistito ad una campagna elettorale di continue ripicche, di continue rinunce che hanno fatto male a questa città perché non si è riusciti a fare realmente un dibattito su quelle che erano le proposte per migliorare la città” - sottolinea Quesada - "Noi abbiamo fatto una campagna elettorale in assoluta tranquillità, senza fare attacchi personali, e abbiamo realmente parlato dello sviluppo di questa città. Dal turismo al centro storico, alla pulizia e al decoro“.

“Nei prossimi anni credo che la città abbia due chance: chi vuole mantenere lo status quo e una proposta davvero innovativa che vuole cambiare radicalmente questa città e proiettarla realmente nel futuro” - conclude Quesada.