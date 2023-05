Lunedì 15 maggio dalle 15 Maratona Elettorale in diretta video per conoscere in tempo reale tutti risultati con ospiti e commenti

#AlVoto è la nostra Maratona Elettorale di lunedì 15 maggio dalle 15 in diretta Video per conoscere in tempo reale i risultati elettorali dei comuni della provincia di Imperia.

Una vera e propria trasmissione in diretta video con ospiti in studio, uomini e donne della politica ed economia locale collegati per commenti ed approfondimenti, nonchè 10 giornalisti impegnati a seguire direttamente nei point i candidati contendenti di Imperia, Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera e tutti i comuni al voto nella nostra provincia.

I lettori possono interagire con la trasmissione commentando in diretta sulla pagina Facebook dei nostri giornali.

Sarà possibile seguire #AlVoto sulla home page dei nostri quotidiani (SanremoNews.it e ImperiNews.it) nonchè sulle rispettive pagine Facebook e You Tube.

Non prendere impegni, mettiti comodo, ti accompagneeremo sino a sera con tutti i risultati, approfondimenti e commenti. E se proprio devi lavorare con auricolare e telefonino puoi essere sempre informato e non perderti nulla :)