Imperia: la solidarietà dell'’UDC Provinciale Imperiese a Pino Camiolo per le dichiarazioni di Ivan Bracco

L’UDC Provinciale Imperiese esprime solidarietà all’attuale Presidente del Consiglio Comunale di Imperia, Pino Camiolo , a seguito delle dichiarazioni del Candidato Sindaco Sindaco del Centrosinistra Ivan Bracco.

“Esprimiamo vicinanza e solidarietà al nostro Presidente del Consiglio Comunale di Imperia per l'intollerabile attacco che ha subito ieri da parte del Candidato Sindaco del Centrosinistra Ivan Bracco che ha usato reiteratamente contro di lui un appellativo inappropriato ed offensivo . L'attacco a Pino Camiolo, alto Rappresentante della Cittadinanza imperiese nel Consiglio Comunale, ferisce ed offende anche la Comunità imperiese che lo ha eletto, anche perché era in veste di delegato del Sindaco, impossibilitato a partecipare, per fornire tutte le informazioni circa la situazione dell'Aurelia bis, tema specifico dell'incontro. La reazione di Ivan Bracco, in contrasto con quanto era stato concordato con gli organizzatori dell'incontro che avevano accettato la presenza del delegato, ha impedito a Pino Camiolo di fornire le informazioni circa lo stato dell'Aurelia Bis”.