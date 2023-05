Dopo la pandemia, anche San Bartolomeo al Mare adotta l'imposta di soggiorno, da luglio a ottobre previsti 80.000 di entrate

Finite definitivamente le vicende della pandemia, anche il Comune di San Bartolomeo al Mare adotta l’imposta di soggiorno. "È una imposta sulla quale avevamo già lavorato nel 2019 - spiega il sindaco Valerio Urso - e che avremmo introdotto già nel 2020-2021, abbiamo però temporeggiato per evitare problemi di ordine burocratico, sia alle strutture, sia agli uffici comunali. Oggi siamo pronti e abbiamo deciso di avere un impianto dell’imposta simile a quello degli altri comuni turistici, strutturando i costi in modo simile a quelli degli altri comuni costieri limitrofi, ripromettendoci di provare a costituire in autunno dei tavoli tecnici per verificare insieme miglioramenti e adeguamenti, da applicare armoniosamente. Lo spirito dell’imposta di soggiorno è quello di potenziare ulteriormente i servizi dedicati al turismo: un paese sempre più pulito, un migliore arredo urbano, nuove manifestazioni, promozione turistica. Gli investimenti che faremo andranno in queste direzioni. Iniziamo il 1° luglio, proseguiamo fino a ottobre. Nel 2023 per San Bartolomeo al Mare c’è una previsione di entrate pari a 80.000 €”.

Strutture ricettive alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA)

Classificazione alberghi Tariffa a persona per pernottamento 1 stella 0,50 € 2 stelle 0,75 € 3 stelle 1,00 € 4 stelle e superiori 1,25 € RTA Albergo diffuso 1,00 €



Strutture ricettive all’aperto: campeggi, parchi vacanze, aree di sosta, villaggi turistici.

Villaggi turistici 0,70 € Campeggi/parchi vacanze 0,50 € Stanziali 30,00 € (annui)

Strutture ricettive non alberghiere

Tipologia Tariffa a persona per pernottamento Locande, affittacamere, bed & breakfast, 0,75 € Agriturismi 0,75 € Appartamenti ammobiliati ad uso turistico 0,50 € Case e appartamenti per vacanze; ostelli;case per ferie 0,50 €

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;

b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;

c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;

d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo in un’ unica prenotazione;

e) i dipendenti di strutture ricettive che, nell’esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano presso strutture ricettive ubicate nel Comune di San Bartolomeo al Mare;

f) gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive;

g) soggetti con invalidità non inferiore all’80%;

h) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all’80% ai quali viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dell’INPS o dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;

i) i soggetti ospiti del Comune di San Bartolomeo al Mare nel caso di spese per pernottamento a carico del Comune stesso;

j) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

k) i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;

l) i soggetti portatori di handicap (legge 104);

m) gli eventuali accompagnatori dei soggetti portatori di handicap, in ragione di un accompagnatore per soggetto.

Scarica il PDF del Regolamento dell'Imposta rebrand.ly/azu0qxy