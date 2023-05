Come promesso questa mattina, gli operai e i tecnici di Rivieracqua hanno terminato il lavoro riparazione della tubazione esplosa poco prima delle 7 (QUI), in corso Garibaldi a Sanremo, di fronte al Palafiori.

L’intervento è andato avanti per tutta la mattinata e, poco dopo mezzogiorno il tubo è stato riparato. A breve tornerà l’acqua nelle zone dove era stato fermato il servizio, ovvero in corso Garibaldi, tra via Ruffini e piazza Colombo, comprese via Manzoni e via Capitan Pesante.