Imperia: sabato con Aifo la presentazione del rapporto di Amnesty International su Israele

A.I.FO. Imperia organizza, per sabato alle 17.30 al Circolo Arci ‘Il Campo delle Fragole’ di viale Matteotti, alla presentazione del rapporto con il quale Amnesty International ha dichiarato Israele stato di apartheid per i crimini commessi contro il popolo palestinese.

Nell’incontro, organizzato dalla Responsabile di Amnesty Liguria Francesca Bisiani, parleranno: Tina Marinari (Campaign manager di Amnesty Int. Italia), il Dr. Khaled Rawash (Ass. Culturale Liguria-Palestina) e Susanna Bernoldi (referente di A.I.FO. Imperia), da anni volontaria in Palestina.

“Amnesty International – evidenziano gli organizzatori - una delle più importanti e riconosciute associazioni che si battono per i diritti umani, nel suo report ha dichiarato Israele ‘stato di apartheid’ perché le leggi internazionali che qualunque stato che si dica democratico rispetta, proclamano che quando un crimine o (come in questo caso) tanti crimini, sono perpetrati in modo strutturale, per anni, si tratta di apartheid. Così come affermava il grande Nelson Mandela che (credo nessuno possa negare) ne è stato un grande esperto nel suo Sudafrica dominato dalla minoranza bianca”.