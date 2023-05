Sanremo: alla Federazione Operaia l’assemblea provinciale delle federazioni pensionati di Cgil, Cisl e Uil

Si svolge oggi pomeriggio (ore 15) alla Federazione Operaia di via Corradi a Sanremo, l’assemblea provinciale delle federazioni pensionati di Cgil, Cisl e Uil.

E’ stata convocata in adesione alla mobilitazione nazionale dei tre sindacati, che porterà alla manifestazione di sabato prossimo a Milano. Si tratta della mobilitazione indetta per chiedere al governo l’apertura di un serio confronto sui problemi urgenti che vanno dai rinnovi contrattuali, alla riforma del fisco, alla cancellazione della ‘Monti-Fornero’ in materia di pensioni e la riforma del sistema pensionistico, la richiesta di investimenti nel sistema sanitario per aumentare i medici e gli infermieri nel servizio sanitario pubblico per garantire una sanità universale a cui tutti possano rivolgersi per essere curati.

Aprirà la riunione la relazione del rappresentante della Fnp-Cisl Paolo Carrozzino e parteciperanno i rappresentanti di Spi-Cgil e Uilp-Uil della provincia di Imperia. all’incontro sarà presente anche la segreteria regionale della Fnp-Cisl Liguria, insieme ai colleghi di Cgil e Uil.