Imperia: Polis “Votare Claudio Scajola significa completare il porto. Contro sono quelli che hanno sempre lavorato per bloccarlo”

"Noi siamo assolutamente chiari: crediamo che il Porto turistico debba essere completato nel più breve tempo possibile e diventare quel volano per la Città che tutti siamo convinti possa essere".

Interviene in questo modo Polis, l'associazione che sostiene la candidatura di Claudio Scajola a sindaco di Imperia. "Vogliamo dedicare i primi mesi della prossima Amministrazione - prosegue - alla conclusione dell’iter, avviato nel quinquennio precedente dal sindaco, per procedere rapidamente al rilascio della concessione demaniale pluridecennale. Il Porto di Imperia sarà gestito al 100% in house dal Comune di Imperia. Ma perché il porto venga completato in tempi rapidi serve un’Amministrazione che sia efficiente, credibile, non litigiosa. Serve dunque andare avanti insieme a Claudio Scajola per proiettare la città verso il futuro e non relegarla all’immobilismo di cui alcuni candidati sono i primi responsabili".

"La scelta per gli elettori è dunque chiarissima: votare Claudio Scajola significa completare il porto; votare contro significa sostenere coloro che hanno sempre lavorato per bloccarlo".