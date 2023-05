Bordighera: domenica e lunedì le elezioni amministrative, orari e informazioni utili per gli elettori

Le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Bordighera si svolgeranno domenica prossima, dalle 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune sono invitati a verificare il possesso della tessera elettorale, con almeno uno spazio disponibile per il timbro di sezione elettorale.

In caso di accertato smarrimento o esaurimento della tessera l'interessato è invitato a recarsi al più presto possibile allo sportello Elezioni Comunali 2023 in piazza Giuseppe Mazzini, per l'ottenimento della nuova tessera elettorale.

I giorni e gli orari di apertura dello sportello sono i seguenti:

- martedì 9 e mercoledì 10 maggio dalle 8:30 alle 12:30;

- venerdì 12 e sabato 13 maggio dalle 9 alle 18;

- domenica 14 maggio dalle 7:00 alle 23;

- lunedì 15 maggio dalle 7:00 alle 15.

La richiesta più tempestiva possibile presso detto sportello è anche finalizzata ad evitare code e una permanenza prolungata all'interno dell’Ufficio.