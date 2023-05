Per interventi di riparazione dell’acquedotto, probabile chiusura della condotta tra Imperia e Diano Marina

Inizieranno domani alcuni interventi di riparazione dell’acquedotto del Roya 1 in via Silvio Novaro (la cosiddetta 'Incompiuta' a Imperia) e via Torino (all'altezza del numero civico 30 a Diano Marina). I lavori inizieranno intorno alle 8 di domani e si protrarranno anche nella successiva giornata di mercoledì.

Al momento è impossibile stabilire per Rivieracqua, se le operazioni renderanno (o meno) necessaria la chiusura della condotta. Non è da escludere la possibile sospensione dell'erogazione idrica nelle zone di: Diano Marina, Diano San Pietro, Diano Castello, San Bartolomeo al Mare, Cervo ed Andora (limitatamente alla frazione Rollo).