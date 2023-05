Arma di Taggia: tempo bello e temperature gradevoli, il nido 'Girotondo' arriva anche al mare (Foto)

Con l’estate ormai vicina, il Nido d’Infanzia comunale ‘Girotondo’ di Taggia, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza, apre le porte alla bella stagione proponendo ai bambini che andranno alla scuola dell’infanzia il prossimo anno, una bella uscita al mare.

Genitori e bambini si sono ritrovati a cambiare tragitto rispetto a quello abituale del Nido: appuntamento dunque, alle 9, tutti in piazza Chierotti ad Arma di Taggia. Congedati i genitori, i bambini non hanno perso tempo, in un attimo si sono tolti le scarpe e via di corsa a piedi nudi in spiaggia; hanno dato libero sfogo alla fantasia giocando con la sabbia e facendo grandi buche, andando alla ricerca di sassolini di ogni forma e colore.

Dopo tanto movimento, finalmente lo spuntino che, rispetto al Nido, questa volta, aveva tutta un’altra prospettiva: all’aperto, in riva al mare irraggiati da un bel sole caldo. Giunti al termine di questa divertente mattinata, i bambini e le educatrici son rientrati al nido per proseguire, insieme ai compagni più piccoli che li aspettavano, il resto della giornata.