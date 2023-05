‘Imperia senza Padroni su Pista ciclabile’: Il tratto Borgo Prino San Lorenzo presenta carenze evidenti. Poniamo alcune legittime domande”

"Vi sono carenze importanti sul tratto di recente reinaugurazione della pista ciclabile che va da Borgo Prino a San Lorenzo al Mare". La Lista Imperia senza Padroni a sostegno del Candidato Sindaco Luciano Zarbano sottopone all'attenzione generale evidenti mancanze. “C'è stata una corsa contro il tempo nell'aprire una nuova parte del percorso ciclabile, ma sono state considerate alcune problematiche visibili a occhio nudo? Manca totalmente un punto di ristoro e la possibilità di utilizzo di servizi igienici e, ancora più grave, non esiste possibilità di accesso ai mezzi di soccorso. Nel caso si presentasse la necessità di intervenire urgentemente, l'unica possibilità sarebbe quella di percorrere a sirene spiegate la stessa pista ciclabile, con i pericoli che ne potrebbero derivare. Se si verificasse un malore, come si pensa di intervenire? Se qualche fruitore dovesse espletare una necessità fisiologica come si dovrebbe comportare? Stiamo parlando di un tratto di lunghezza non indifferente. Queste domande se le pongono anche i cittadini”.

