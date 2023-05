Imperia al voto, Scuola, Famiglie e Solidarietà. Polis: “Con il sindaco Scajola si è lavorato con massimo impegno"

“Lo diciamo con orgoglio: con il sindaco Claudio Scajola Imperia è stata accanto ai più deboli e a chi è rimasto indietro. Dobbiamo continuare a sostenere i cittadini e le famiglie, come è stato fatto negli ultimi cinque anni con l’aumento del 50% dei fondi destinati al sociale”. A dirlo è l'associazione Polis che sostiene il sindaco uscente Claudio Scajola.



“Non dimentichiamo quanto avvenuto durante i mesi difficili dell’emergenza Covid. L'Amministrazione Comunale di Imperia è stata una delle prime ad assicurare un sostegno economico, con erogazione di denaro contante, ai cittadini imperiesi in difficoltà. Ancora di recente è stato messo in campo il ‘Pacchetto Aiuti’ con uno stanziamento complessivo di circa 800 mila euro a sostegno di famiglie e cittadini in situazione di disagio. Un provvedimento che ha raccolto al suo interno sette interventi straordinari per far fronte al ‘caro bollette’ e all’inflazione e sostenere le associazioni del ‘Terzo Settore’ nell’aiuto a chi ha bisogno. Ma sono state tantissime le iniziative per scuola, famiglie e solidarietà: il servizio Pedibus per i piccoli alunni, la crescita del Centro ricreativo per anziani ‘Carpe Diem, che oggi conta oltre 400 iscritti, il progetto Nonni Civici per coinvolgere gli imperiesi ultra 55enni nella vita della comunità, le nuove Borse di studio per merito scolastico ‘Maria Pellegrina Amoretti’. E tanto tanto altro".



"Con Claudio Scajola siamo pronti a mettere in campo azioni per anziani, disabili, persone con emergenze abitative o in difficoltà economica, anche con il recupero a scopo sociale dell’Ex Albergo Italia. Continueremo ad essere al fianco delle associazioni di volontariato per dare risposte tempestive alle richieste di sostegno. E andremo avanti a investire su asili, scuole e università, perché è lì che cresce e si forma il futuro di Imperia”.