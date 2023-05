Imperia: due nuovi soci per il Lions Club La Torre, entrano Piero Saglietto e Paola Chiocca

Il Lions Club Imperia La Torre si è arricchito di due nuovi soci. In una splendida serata al Poggio dei Gorleri, è stato celebrato l’ingresso di Piero Saglietto e di Paola Chiocca, due ‘nuovi acquisti’ per la prestigiosa associazione. Per Piero si tratta di un ingresso vero e proprio, mentre per Paola si tratta di un trasferimento da altro club Lions.

I due nuovi soci si aggiungono ai trentasei già presenti nel Club La Torre. Il Presidente Fabio Garibbo ha accolto Piero e Paola con un caloroso discorso. Dopo il momento di gioia ne è subentrato uno di tristezza quando il Presidente ha ricordato la recentissima scomparsa di uno dei soci fondatori del club: Gualtiero Amisano, un grande lion al quale è stato tributato un lunghissimo applauso.

Ora i soci del Club La Torre stanno lavorando tutti assieme per la “Camminata” di domenica 14 maggio, terza edizione di “Novemila passi contro il diabete” che si snoderà da Calata Cuneo alla strada a mare fino al confine con Diano Marina, sia per sensibilizzare la popolazione sui rischi del diabete, sia per raccogliere fondi da destinare alla ricerca contro il diabete infantile.

(Nella foto, da sinistra, il Presidente del Lions Club Imperia La Torre, Fabio Garibbo, il socio padrino Andrea Landolfi, Paola Chiocca e Piero Saglietto)