A Imperia è arrivata la disciplina sportiva del kitesurf a cura dell’associazione sportiva Wind Up (foto)

"Siamo riusciti ad arrivare anche nella nostra bellissima Imperia". È così che si presenta l’associazione sportiva WINDY UP presieduta dalla famosa insegnante di ginnastica e danza Sara Ricca.

"La disciplina sportiva del kitesurf, da sempre considerato sport estremo - si spiega nel comunicato -, grazie alle nuove tecnologie ed innovativi metodi d'insegnamento è ora alla portata di tutti ha il corridoio nella nostra bellissima Imperia. Dopo il successo ottenuto a Riva Ligure nell’anno 2022 l’assessore allo sport Simone Vassallo che si prodigato affinché si potesse svolgere questo sport oramai riconosciuto dal CONI ed entrato nelle discipline olimpiche. Borgo Prino avrà un’uscita di questi bellissimi aquiloni che riempiranno il mare con i loro colori e le splendide evoluzioni che attirano grandi e piccini. Si potrà praticare anche il wingfoil ed il sup.

Imperia vanta anche il kiter più giovane della Liguria Manuel Del Bon che a soli 11 anni ha la padronanza di un adulto sulla tavola. Windy up ringrazia Simone Vassallo, il signor sindaco è tutta la giunta per essere stati lungimiranti a considerare questo sport a zero emissioni, una grande apertura al turismo. All’inizio della nuova ciclabile abbiamo un posto perfetto per esercitarci dicono gli atleti".