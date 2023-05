Imperia al voto, i giovani di Polis: “Con Claudio Scajola messe in campo azioni concrete per le nuove generazioni”

"Anche sul tema dei giovani, lo abbiamo visto in queste ore, c’è una differenza sostanziale tra chi fa solo parole e chi agisce, tra chi ama parlare dei problemi e chi lavora con costanza alle soluzioni". A dirlo sono i giovani di Polis che sostengono il sindaco uscente.

"Con il Sindaco Claudio Scajola - spiegano - è stato realizzato il più importante progetto di partecipazione dei giovani alla vita amministrativa della Città, il ‘Tavolo del Futuro’, che ha raccolto 20 giovani imperiesi, espressione dei più diversi settori, che hanno avanzato proposte per l’Imperia del futuro, che l’Amministrazione ha inserito nelle proprie richieste di finanziamento e alcune di queste sono opere già in corso. Un Tavolo che vogliamo rendere strutturale e ancora più partecipato. Fatti, non parole".

"Ancora. Con il sindaco Scajola il Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato ufficialmente riconosciuto dall’Amministrazione, inserendolo nello Statuto della Città e assegnandogli alcune competenze e progetti. Fatti, non parole. E ancora. Con il sindaco Scajola è stato avviato un grande piano di investimenti sull’edilizia scolastica per oltre 18 milioni di euro, per dare ai bambini e ragazzi luoghi sicuri, moderni ed efficienti dove studiare. L’Università ha avviato il percorso per diventare un vero Campus, e ci sarà un nuovo corso di laurea in Scienze dell’Alimentazione. E sono previsti tanti spazi di aggregazione in giro per la città, a partire dai luoghi per lo sport. Una volta di più: fatti, non parole".

"E allora se molti oggi parlano di giovani (e in campagna elettorale ancora di più), noi giovani candidati nelle liste a sostegno di Claudio Scajola preferiamo le azioni concrete alle parole. Preferiamo avere una guida sicura, stabile, competente, con una squadra coesa. Non un gruppo litigioso e indeciso. Vogliamo chi punta sulla crescita, non chi da sempre lavora per bloccare lo sviluppo. Solo con gli investimenti si crea lavoro per i più giovani, non con le belle parole. Avanti Insieme con Claudio Scajola", concludono da Polis.