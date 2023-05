Serie di lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale, la prossima settimana in via San Francesco a Sanremo.

Proprio per questo dal Comune è stata emanata un’ordinanza di divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, nei tratti che verranno segnalati.

I lavori e i relativi divieti sono previsti dalle 22 alle 6 delle notti tra l’8 e l’11 maggio.