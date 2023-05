Traffico di droga e minacce: tredici avvisi del Questore e nove fogli di via obbligatori in provincia

Tredici provvedimenti di avviso orale, di cui nove con prescrizioni aggiuntive ed un foglio di via obbligatorio, nei confronti di residenti in provincia di Imperia, al termine di una serie di indagini della Divisione Anticrimine della Questura di Imperia.

Le persone raggiunte dal provvedimento sono state responsabili di reiterati comportamenti penalmente rilevanti e, per questo, ritenute socialmente pericolose. Si tratta di provvedimenti presi nei confronti di chi ha commesso reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

In particolare hanno riguardato attività di spaccio di droga e porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare uno di questi ha minacciato una donna di Sanremo, nell’ambito delle misure di prevenzione nel contrasto alla violenza di genere.

L’avviso orale, lo ricordiamo, è il provvedimento con il quale il Questore avvisa oralmente il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico, invitandolo nel contempo a mantenere una condotta conforme alla legge. In caso di ulteriori violazioni potrà essere proposto per la misura più incisiva della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’avviso con prescrizioni rappresenta una forma aggravata di provvedimento, in quanto il Questore può imporre al destinatario della misura il divieto di possedere o utilizzare oggetti o strumenti che possano essere utilizzati nelle attività criminali. Tra questi anche apparati di comunicazione, visori notturni, accessori di protezione balistica individuale, riproduzioni di armi ed altro ancora. All’avviso con prescrizioni può seguire la revoca della patente di guida.