Camporosso: evade dai domiciliari e si mette alla guida senza patente, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Radiomobile di Ventimiglia hanno arrestato stanotte un trentaquattrenne residente a Camporosso per evasione e guida senza patente.

L’uomo è stato incrociato da una pattuglia in normale servizio, mentre si trovava alla guida di una Fiat Punto di proprietà di un suo conoscente. Invertita la marcia, i Carabinieri hanno intercettato e bloccato il veicolo e, dopo un breve inseguimento a piedi, fermato e tratto in arresto il fuggitivo che aveva tentato di far perdere le proprie tracce sfruttando l’oscurità.

Riportato al proprio domicilio, l’arrestato dovrà adesso rispondere del reato di evasione ed è stato multato per guida senza patente perché mai conseguita. Multa anche per il proprietario del veicolo per l’incauto affidamento del mezzo.