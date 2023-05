Imperia: sentenza della Cassazione sugli autovelox, Zarbano "Fatevi una domanda e datevi una risposta"

“Se la strada ha una sola corsia non può essere definita a scorrimento veloce e poiché solo in queste ultime può essere posizionato l'autovelox per rilevare le violazioni dei limiti di velocità, se la violazione è stata commessa in una strada con una sola carreggiata e la stessa è stata rilevata con lo strumento elettronico, la sanzione va annullata”.

“Queste le conclusioni della sentenza n° 5078/2023 – evidenzia il candidato a Sindaco di ‘Imperia Senza Padroni’, Luciano Zarbano. Fatevi una domanda e datevi una risposta chiede all'Amministrazione uscente - se nel caso delle macchinette mangiasoldi, nello specifico quella posizionata sull'Argine Sinistro, dove il senso di marcia è stato trasformato in unidirezionale siano state valutate attentamente le varie eventuali situazioni connesse e quale sia la tipologia di strada considerata al riguardo come emerge dalla voce di molti cittadini”.

“Si tratta di capire – termina - se nella scelta di questi dispositivi, cui siamo fermamente contrari sia stato espletato uno studio al riguardo. Un semplice quesito perché nel caso, a fronte di eventuale pioggia di ricorsi...si rischierebbe di ripetere il canovaccio del fare e disfare...avendo sostenuto per altro un onere che oltre a svuotare illegittimamente le tasche dei cittadini, avrebbe visto un'avventata ed errata destinazione di risorse magari impiegabili in azioni più utili alla collettività”.