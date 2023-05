Valutazione casa a Sanremo: prezzi e tendenze di mercato

La città di Sanremo, situata sulla splendida costa ligure, è una delle perle della Riviera dei Fiori, rinomata per la sua bellezza naturale, il suo clima mite, la sua eleganza e la sua lunga tradizione di spettacoli musicali di fama internazionale. Tuttavia, da metà turistica, presenta un mercato immobiliare estremamente dinamico, che offre numerose opportunità di investimento immobiliare.

Mercato immobiliare a Sanremo

Le zone geografiche nel comune di Sanremo , possono influenzare notevolmente i prezzi delle case. Secondo le ultime rilevazioni, per quanto riguarda le vendite, a Marzo 2023, i prezzi degli immobili residenziali in vendita hanno raggiunto una media di € 2.894 al metro quadro, registrando un aumento del 2,41% rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda gli affitti, a Marzo 2023, è stata registrata una media di € 12,31 al mese per metro quadro.

Negli ultimi anni, il prezzo medio degli affitti ha raggiunto il suo massimo a Gennaio 2023, con un valore di € 13,12 al mese per metro quadro.

Ad esempio, nell’ultimo mese, la zona centrale di Sanremo ha registrato il prezzo medio più alto per le case in vendita, con € 3.373 al metro quadro, mentre la zona di Verezzo, San Romolo, Borello, Coldirodi ha registrato il prezzo più basso, con una media di € 1.660 al metro quadro.

Fattori che influenzano il prezzo delle case

Quando si desidera effettuare la valutazione casa del proprio immobile, dobbiamo tenere in considerazione alcuni fattori che influenzano i prezzi delle case. Vediamone alcuni, i più importanti:

Posizione : questo è il fattore che, ovviamente, incide ed influenza maggiormente il prezzo. Le zone centrali e quelle limitrofe al mare saranno considerate più di valore rispetto a quelle situate in zone periferiche o zone meno ambite. Dimensioni e condizioni dell’immobile : le dimensioni e le condizioni dell’immobile influenzano il suo valore. Le case più grandi, con più camere da letto e bagni, tendono ad avere prezzi più alti. Inoltre, le case in buone condizioni, che richiedono meno lavori di ristrutturazione o manutenzione, hanno un valore più elevato. Offerta e domanda : l'equilibrio tra offerta e domanda nel mercato immobiliare di Sanremo può influenzare i prezzi delle case. Se c’è una domanda elevata di case e un’offerta limitata, i prezzi tendono ad aumentare, e viceversa. Servizi e infrastrutture : la presenza di servizi e infrastrutture nelle vicinanze, come trasporti pubblici, scuole, negozi, strutture ricreative, possono influenzare notevolmente la valutazione casa a Sanremo. Tendenze di mercato : le tendenze di mercato, come l’andamento generale dell’economia e del settore immobiliare, determinano il valore di una proprietà.

Valutazione casa online senza registrazione

Negli ultimi anni, l’uso degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale, per valutare il valore di una proprietà immobiliare, è diventato il metodo più utilizzato dagli utenti che desiderano iniziare il proprio progetto immobiliare.

Grazie ai progressi della tecnologia, sono nati servizi immobiliari online, come vorrei.it, che offrono la possibilità di ricevere una stima del valore immobiliare della propria casa online, gratuitamente e senza registrazione attraverso innovativi algoritmi di valutazione.

Questi algoritmi, sempre più utilizzati, sfruttano una serie di parametri, come la posizione, le dimensioni, lo stato di manutenzione, l’offerta e la domanda del mercato locale e moltissimi altri parametri che possano permettere una valutazione casa più accurata e precisa.

Sanremo è una delle città italiane affacciate sul mare con un mercato immobiliare in continua oscillazione. La valutazione casa accurata è un passo importante ed essenziale per ottenere il massimo valore sia dalla vendita che dall’affitto della proprietà.

La valutazione immobiliare online e gratuita è un buon primo passo per dare maggiore concretezza al proprio progetto immobiliare.

Può essere utile per avere ben chiaro il reale valore dell’immobile e per prendere decisioni più consapevoli. Ovviamente, però, non potrà sostituire in alcun modo l’esperienza e la competenza di un esperto immobiliare.

Infatti successivamente, sarà necessario consultare un esperto immobiliare per poter confermare la valutazione casa ricevuta online.