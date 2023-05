Come scegliere un badante: le tipologie di contratto disponibili

Quando un nostro parente o familiare perde l’autonomia, c’è bisogno di un supporto. Molte volte sono loro stessi a non voler andare in una struttura, altre sono i familiari che preferiscono tenerli vicini a casa, in un ambiente che può aiutare anche a livello psicologico a non lasciarsi eccessivamente andare. Per questo motivo il servizio di badante è sempre più richiesto; in Italia sono tantissime le famiglie che scelgono di affidare i propri anziani o persone con disabilità nelle mani professionali e attente di badanti… ma come trovare quella giusta? E soprattutto che tipo di contratto scegliere? Affidandoti ad agenzie badante potrai trovare il supporto professionale di cui hai bisogno, individuando la soluzione migliore per te.

Badante fissa, convivente, giorno o notturna?

Devi sapere che esistono diverse tipologie di contratto che offrono le agenzie badante; ad esempio Famiglia Riunita offre soluzioni come la badante fissa che si occupa in modo esclusivo di un paziente con un contratto quotidiano, c’è poi la possibilità di richiedere una badante notturna così da avere un supporto durante le ore di riposo, oppure la badante che lavora esclusivamente di giorno con orari diurni.

C’è poi anche la possibilità di richiedere il servizio di badante convivente: in questo caso il contratto prevede regolarmente alcune ore libere quotidiane e almeno un giorno libero a settimana; si tratta però di una persona che vive nella stessa casa, ed è quindi necessario offrire anche una stanza adeguata in cui può trasferirsi. Famiglia Riunita offre anche il servizio di assistenza domiciliare per anziani e malati, un plus che puoi richiedere a questa agenzia badanti.

Perché scegliere Famiglia Riunita?

Famiglia Riunita è un’agenzia badanti specializzata nella ricerca di personale qualificato; si occupano di selezionare professionisti con esperienza e le giuste competenze, perché hanno perfettamente chiaro quanto sia complicato fidarsi di qualcuno a cui affidare i propri affetti più cari. L’agenzia con tanti anni di esperienza e professionalità, è consigliata per la reperibilità h24 e soprattutto per l’attivazione immediata dei servizi.

I vantaggi di un badante convivente

Un badante convivente risiede stabilmente presso il domicilio dell'assistito, garantendo così una maggiore continuità dell'assistenza a fronte di eventuali esigenze urgenti o improvvisi peggioramenti di salute dell'assistito; quindi il professionista è sempre presente e pronto ad intervenire, senza la necessità di organizzare turni di servizio o trovare sostituti ad hoc.

La convivenza aiuta anche a sviluppare un maggiore legame, offrendo una assistenza personalizzata, maggiore comprensione ma anche stabilità per l’assistito che può riconoscere nel badante una persona di cui fidarsi e a cui affidarsi. Solitamente, tra le mansioni non c’è il solo occuparsi della salute dell’assistito ma anche della casa, delle pulizie e della preparazione dei pasti.

La scelta di questo tipo di servizio può anche risultare più conveniente a livello economico, in quanto i costi totali dell'assistenza (compresa la sistemazione, il vitto e la paga) sono generalmente inferiore rispetto all'assunzione di badanti che lavorano su turni; ti consigliamo comunque di affidarti ad esperti del settore come l’agenzia Famiglia Riunita che può aiutarti nella scelta del contratto più adatto alle tue esigenze.

Sappiamo quanto sia complicato emotivamente (e non solo) trovare qualcuno di cui fidarsi al punto di mettere la salute dei propri cari nelle loro mani, affidandosi a Famiglia Riunita saprai di poter tenere vicino a casa i tuoi parenti, avendo la certezza di saperli in mani professionali pronte ad intervenire e aiutarli in tutto ciò di cui hanno bisogno.