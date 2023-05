Sanremo: all'istituto 'Aicardi' la premiazione del concorso “RI-Generazione Città Giovane” (foto)

All’Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura Domenico Aicardi di Sanremo si è svolta la premiazione degli studenti delle classi 4A e 4B che hanno partecipato al concorso “RI-Generazione Città Giovane”, promosso dal club Soroptimist di Sanremo, presieduto da Patrizia Aprosio. Il club Soroptimist di Sanremo ha aderito al progetto nazionale del Soroptimist International d'Italia rivolto alle nuove generazioni invitandole a disegnare e descrivere un cambiamento degli spazi urbani esprimendo la loro creatività, le loro idee, i loro bisogni e i loro sogni.

Il progetto nazionale, attivato grazie ad un protocollo d'intesa siglato con il Ministero dell'Istruzione e rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado, intende stimolare gli studenti ad un approccio di cittadinanza attiva, chiedendo di guardare in modo critico e costruttivo il proprio contesto di vita urbana e scolastica e formulare proposte di intervento sulla realtà che li circonda, in maniera propositiva, attraverso il confronto con i “pari”, con i docenti e con le istituzioni.

Gli studenti dell'Istituto Aicardi hanno meritato un premio, consistente in un buono spesa per l'acquisto di materiale scolastico, rispondendo in modo soddisfacente alle finalità del concorso, proponendo una presentazione “5 Km di vita verde: passeggiando attraverso la storia di Sanremo scansiona il QRcode e scopri il passato in maniera più green”, ed un video sulla riqualificazione del verde pubblico di Villa Ormond di Sanremo “Accelera il cambiamento fermandoti a guardare”.