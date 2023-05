Elezioni Amministrative: i rappresentanti di 'Imperia Rinasce' incontrano gli abitanti di Moltedo

"Abbiamo organizzato un incontro con gli abitanti di Moltedo. I problemi emersi sono comuni a quelli delle altre frazioni: mancanza di parcheggi, di pulizia e di manutenzione delle strade, soprattutto quelle interpoderali e mal funzionamento dei mezzi pubblici. Sono problemi legati al totale disinteresse delle amministrazioni che nel tempo si sono succedute".

"Nel nostro programma abbiamo dato largo spazio alla valorizzazione delle frazioni, l’unico modo per evitare che vengano del tutto abbandonate o trasformate in dormitori è portare avanti progetti che ne favoriscano lo sviluppo turistico e ne migliorino la qualità della vita degli abitanti. È importante favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali anche con agevolazioni, perché non è pensabile che si abbiano gli stessi costi di avvio di un’impresa in centro città, date le diverse potenzialità. Anche gli esercizi commerciali, come un negozio di alimentari, una pizzeria o un bar, potrebbero costituire un punto di rifermento e un luogo di aggregazione per gli abitanti".

"Le frazioni sono un’enorme ricchezza per la città che ormai da troppo tempo le ha trascurate. Si deve avere la sensibilità di ridare valore al prezioso patrimonio che possediamo. Il 14 e il 15 maggio andiamo a votare!",