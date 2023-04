Imperia Rinasce: "La situazione del traffico è insostenibile, le elezioni sono l’occasione per cambiare la città" (Foto)

"Lo scorso 25 aprile Imperia è stata meta di turisti, molti dei quali sicuramente si sono imbattuti negli immancabili cantieri sempre presenti sull’Autostrada dei Fiori. La situazione, a cui si aggiunge il traffico in città, è insostenibile ed è volta solo a peggiorare con l’arrivo della bella stagione" - dichiara Imperia Rinasce.

"Questo enorme disagio è sicuramente incompatibile con l’immagine turistica della città che l’amministrazione dice di voler offrire ed è vergognoso come non si sia mai esposta sull’argomento. Le elezioni del 14 e del 15 maggio sono l’occasione per cambiare la città!" - sottolinea.