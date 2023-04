Imperia, Polis: “Con il sindaco Scajola presenze turistiche in grande crescita"

"Negli anni dell’Amministrazione del sindaco Claudio Scajola Imperia ha conosciuto una forte ripresa turistica, con una crescita a doppia cifra delle presenze rispetto al periodo pre-Covid. Parlano i dati ufficiali. Noi vogliamo continuare a potenziare la promozione delle peculiarità cittadine: storia, monumenti e musei, borghi, mare ed entroterra" - dice Polis.

"Per fare ciò sarà necessario predisporremo un piano di comunicazione multicanale e multilingue, provvedendo all’aggiornamento costante del materiale promozionale e intensificando la presenza sui social network" - sottolinea - "In linea con il brand 'Imperia. Authentic Experience', vogliamo promuovere forme di turismo esperienziale, per consentire al visitatore di conoscere il territorio cittadino, mare ed entroterra, attraverso appositi percorsi di trekking, mountain bike, degustazioni, visite in frantoi, ittiturismo, eccetera".

"Inoltre, grande attenzione verrà posta nel valorizzare Imperia come località turistica balneare sostenibile e continuare così a mantenere il riconoscimento della Bandiera Blu, ottenuto per la prima volta nel 2019 e sempre riconfermato negli anni successivi" - conclude.