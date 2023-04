Sanremo - “Villa Ormond in fiore”: sold out e applausi per gli chef Fabio Mendolicchio e Alessandro Mino (Foto e video)

Nella splendida cornice di Villa Ormond di Sanremo si è chiusa fra gli applausi la due giorni di incontri e show cooking dedicati alla Cucina con i fiori. L’evento inserito nella manifestazione, “Aspettando Villa Ormond in fiore” è stato promosso da Fondazione Villa Ormond Events e Associazione Ristoranti Tavolozza con sponsor tecnici azienda Ravera Bio, Tastee.it e Cna Imperia. Due giorni che hanno registrato oltre 250 presenze e che hanno permesso al pubblico di scoprire i segreti della cucina con i fiori, utilizzati come ingredienti delle preparazioni e non come semplice ornamento del piatto.

In questo video, con riprese e montaggio di MC - Massimo Cimiotti videomaker potete rivivere i momenti più belli della giornata

Dopo il successo nella prima giornata della cuoca selvatica, Eleonora Matarrese ieri il bis con gli applausi ai grandi protagonisti degli show cooking: gli chef Fabio Mendolicchio e Alessandro Mino dell’Osteria di via Peri a Sanremo, che, con la conduzione del giornalista Roberto Pisani, hanno proposto un laboratorio sul cioccolato con i fiori ed una ricetta dedicata a Libereso Guglielmi.

Proprio Libereso Guglielmi un precursore dell’utilizzo in cucina dei fiori e delle erbe spontanee è stato ricordato durante l’incontro con la presenza della figlia Tanya e l’artista Rosaria Torquati, che ha realizzato la mostra “Pagine di Canapa: il giardiniere rampante”, che sarà visitabile nel parco della villa fino a domenica. Una mostra originale, che si sviluppa all’interno del parco portando i visitatori a scoprire il parco con teli che sono un omaggio al centenario di Calvino ed un ricordo della figura di Libereso.

Molto apprezzate anche le degustazioni dei prodotti tipici del territorio del settore agro-alimentare proposti dalla Cna di Imperia, in questo caso l’ottimo Passito della Cantina Maffone di Pieve di Teco, i deliziosi biscotti del Biscottificio Gibelli di Vallecrosia e il “Fiorburger” creato dallo Chef Massimo Peaquin appositamente per l’evento “Villa Ormond in Fiore”. Un burger vegetariano così composto: burger di legumi “Legù”, guacamole, lattuga, pomodoro Cuore di Bue, maionese, croccante di quinoa, limone e pepe “Legù”, pane artigianale di Sanremo e naturalmente con petali di Begonia eduli dell’Az. Agr. Ravera Bio di Albenga. Un’esplosione di sapore data dalla raffinata scelta di ingredienti di qualità e dalla maestria dello Chef nell’abbinarli e che potrà essere gustata fino a domenica.