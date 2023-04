Sanremo: chiazza d'olio in curva, ragazzo in scooter cade a terra

Una lunga chiazza d'olio persa da un camion in strada Senatore Ernesto Marsaglia ha causato la caduta di un ragazzo alla guida di uno scooter. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio all'altezza di Madonna della Costa a Sanremo. Il conducente del mezzo ha riportato ferite non gravi. Sul posto anche la polizia locale per rilevare l'accaduto. Dopo breve la strada è stata messa in sicurezza.