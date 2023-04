Chiusanico, auto si ribalta in galleria a Gazzelli: intervengono i vigili del fuoco (Foto)

Intervento dei vigili del fuoco, in serata, per un'auto che si è ribaltata in galleria sulla statale 28 a Gazzelli, frazione di Chiusanico.

Gli uomini del 115 si sono immediatamente recati sul posto per mettere in sicurezza il veicolo, una Cinquecento bianca, che, per cause in via di accertamento, si è cappottata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti anche un'automedica del 118, un'ambulanza della Croce Rossa Imperia e i carabinieri. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. Solo chi era alla guida dell'auto, dopo essere stato soccorso sul luogo dell'incidente, è stato trasportato all'ospedale di Imperia per ulteriori accertamenti.