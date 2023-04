Imperia: riunione della sezione Anpi 'Fischia il vento', eletto presidente Giampiero Garibaldi (Foto)

Si è riunita oggi pomeriggio la sezione Anpi ‘Fischia il Vento’ della Camera del Lavoro di Imperia. Subito dopo il 25 aprile il direttivo ha manifestato soddisfazione per la riuscita delle manifestazioni in provincia.

“C’è anche grande preoccupazione – evidenzia la sezione imperiese - per come troppe volte la lotta per la Resistenza e la nostra Costituzione sia oggetto di attacchi e superficialità, non ultime le pessime esternazioni del Presidente del Senato”.

Al termine dei lavori è stato eletto Presidente Giampiero Garibaldi e vice Presidente Alixia Patri che hanno deciso di intensificare la attività della sezione sul territorio. A Giampiero Garibaldi sono arrivati gli auguri di buon lavoro da parte della Presidente Provinciale Anpi, Amelia Narciso, e da parte di tutta la Cgil di Imperia.