Ventimiglia: ieri i funerali di Ferdinando Moscetti, una vita tra le associazioni e la passione per il tennis

E’ stato celebrato ieri, nella Chiesa di San Nicola da Tolentino a Ventimiglia dal parroco Padre Francesco, il funerale di Ferdinando (Nando) Moscetti, morto all’Ospedale di Sanremo all’età di 80 anni.

Moscetti ha svolto un’intensa vita associativa e di lavoro nel settore elettrico. Molti lo ricordano anche per l’opera di volontariato sportivo e per la passione per il tennis. Lascia il figlio Luca e la moglie Luisa, alla quale è stata consegnata una fotocopia estratta dal quaderno n° 3 del circolo, datata 1978, che lo ritrae, con i classici baffetti, assieme ad altri soci nel giorno dell’accoglienza della nuova Maestra Rosalba Vido chiamata a Ventimiglia a rinforzare il settore giovanile.