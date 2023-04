Imperia: Aurelia Bis a Oliveto, il Comitato "Attendiamo da parte del Sindaco risposte chiare"

“Dall'autunno del 2012 il Partito Democratico di Imperia è stato promotore di una richiesta di variante migliortiva a proposito del troncone dell’Aurelia bis di Imperia Est-Valle di Oliveto. La richiesta venne accolta e la Regione Liguria, previo apposito studio effettuato dal competente Dipartimento, deliberò nel dicembre 2012 la ormai nota Variante RL3 al fine di attenuare in tal modo l'impatto irreversibile sull'ambiente e sul paesaggio di tali mastodontiche opere in cemento”.

Interviene in questo modo il comitato ‘Oliveto’ di Imperia, in relazione all’opera. “Da una dichiarazione di Edoardo Rixi della Lega – prosegue - a proposito dell’Aurelia Bis di Imperia-Diano Marina in presenza del Commissario Matteo Castiglioni, il tracciato di questo troncone di opere è stato modificato spostando l'uscita della galleria di Diano Marina più a monte, come richiesto tempestivamente nell’estate 2021 dal suo sindaco, Za Garibaldi. Ciò significa per quanto si possa dedurre che le modifiche da apportare sul tracciato dell'Aurelia bis di Imperia sono alla pari, già note allo stesso Sindaco del capoluogo. A prescindere quindi dall'esito delle elezioni comunali 2023 il Sindaco di Imperia avrebbe comunque avuto il tempo di conoscere ed informare la cittadinanza sull'orientamento e le scelte operati a tale proposito dai suoi stessi uffici comunali. Ciò significa per quanto si possa dedurre che le modifiche da apportare sul tracciato dell'Aurelia bis di Imperia sono alla pari, già note allo stesso Sindaco. A prescindere quindi dall'esito delle elezioni comunali 2023 il Sindaco di Imperia avrebbe comunque avuto il tempo di conoscere ed informare la cittadinanza sull’orientamento e le scelte operati a tale proposito dai suoi stessi uffici comunali. Ad oggi si conosce soltanto il nome delle zone interessate ad eventuali imprecisati interventi di modifica che sono quelle sui borghi Prino, Artallo ed Oliveto-Svincolo est. Sarebbe perciò il caso che durante le riunioni pubbliche in questo periodo di propaganda elettorale il Sindaco volesse cogliere l'occasione per parlare di tali scelte in modo più dettagliato e preciso davanti ai cittadini interessati e agli elettori imperiesi”.

“Una mozione per sollecitare una pronuncia da parte del Sindaco su questo argomento – termina il Comitato - venne tempestivamente presentata da parte del Partito Democratico in Consiglio comunale nel novembre 2021 alla quale fece seguito a tal proposito una interrogazione il 27 luglio 2022, purtroppo in entrambe occasioni con esito nullo. Attendiamo da parte del Sindaco risposte chiare perchè il borgo Oliveto, alla pari delle altre zone interessate, merita di conoscere tempestivamente la verità”.