78° anniversario del 25 aprile: i giovani del centrosinistra unito si rivolgono ai loro coetanei

Nella ricorrenza del 78esimo anniversario della Liberazione d’Italia, i giovani del Partito Democratico, di Imperia Rinasce e di Alleanza Verdi e Sinistra, ricordano insieme quanto il 25 aprile sia una celebrazione identitaria per la Repubblica.

“È dalle gesta eroiche delle forze partigiane – evidenziano - che sorgono le basi della nostra Italia, un Paese che non nasce libero, ma liberato grazie al sangue e al dolore di tante donne e uomini che hanno barattato la loro vita per un’Italia libera, democratica e antifascista. In un momento storico in cui persino le più alte cariche dello Stato sostengono falsi miti della storia mettendo in discussione chi si è battuto per la nostra libertà, riteniamo fondamentale un maggiore impegno morale da parte di tutti per difendere una memoria collettiva da cui sorgono le colonne portanti della nostra Costituzione. Tocca a noi, nuove generazioni, difenderla, divulgarla e combattere l’indifferenza che si insidia nella nostra contemporaneità”.

“Il nostro territorio, Medaglia d’oro al Valore Militare per la Resistenza, è ricco di eroi e monumenti che celebrano il loro coraggio e la loro sete di libertà. Visitare tali luoghi e rendere omaggio ai caduti ci permette di arricchire lo spirito antifascista che caratterizza la nostra nazione. Il Mausoleo della Resistenza presso il cimitero di Porto Maurizio ricorda il sacrificio di giovanissimi partigiani, tra cui Felice Cascione, uomini liberi che ‘si adunarono per libertà e non per odio’. Quest’oggi parteciperemo alle celebrazioni con orgoglio, rispetto e consci che la democrazia, la libertà e l’uguaglianza sono pilastri che ci vengono dati in eredità e che sta a noi preservarli e tramandarli di conseguenza”.