Sanremo: alla guida dell’auto con la patente revocata da anni, ottiene le rate per la maxi multa da oltre 5 mila euro

Una rata da 121,85 euro e poi altre 50 da 110. In totale 5.511,85 euro da pagare al comando di Polizia Locale. Tanto è costato a un automobilista sanremese l’aver guidato in centro con la patente revocata ormai da diversi anni. All’alt degli agenti non c’è stato spazio per funamboliche fantasie, il Codice della Strada parla chiaro e subito è scattata la sanzione da 5.500 euro con tanto di fermo del veicolo.



L’automobilista sanzionato ha poi attivato le pratiche per chiedere la rateizzazione della multa, circostanza possibile in caso di condizioni economiche disagiate. La procedura è stata accettata e, quindi, potrà pagare il verbale in 51 rate. Ma attenzione: nel caso fosse ritardato anche un solo pagamento, l’intera sanzione dovrà essere regolata in un’unica soluzione.