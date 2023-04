Controesodo del 25 aprile e tornano le lunghe code: sulla A10 solo nella nostra provincia siamo già a 16 km

E’ iniziato il controesodo del 25 aprile, con strade ed autostrade della nostra provincia che si sono riempite di turisti che rientrano nei rispettivi luoghi di residenza. Ancora una volta, ma non è una novità, il problema numero uno è l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia.

Solo nella nostra provincia, alle 14 sono ben 16 i km di coda. Gli automobilisti che rientrano dalla Francia ne trovano ben 9 tra il confine di Stato e Bordighera a causa del primo cantiere che è stato tenuto aperto nella zona, nonostante le previsioni di traffico. Quindi altre due code da un chilometro ciascuno tra Bordighera e Sanremo e tra la città dei fiori e Taggia. Infine, sempre nell’imperiese, 5 chilometri di fila tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare, per il restringimento che, venerdì scorso ha provocato anche un incidente. Ma, una volta nel savonese, i turisti trovano nuovi rallentamenti, per ora solo tra Loano e Spotorno.

Attenzione, perché nelle prossime ore le code potrebbero intensificarsi, soprattutto tra il savonese le direttrici che portano al Nord, ovvero a Savona verso Torino e a Voltri verso Milano. Un rientro che, come l’arrivo in riviera, si preannuncia quindi da incubo per i turisti che, mai come in questo ponte del 25 aprile hanno espresso tutta la loro rabbia agli operatori turistici.

Effettivamente dopo anni di lavori e di code, forse chi proviene dal Nord Italia non si aspettava lunghe file come in questi giorni. E pensare che, se tutto andrà bene e verranno rispettati i tre anni di manutenzione straordinaria delle autostrade, tutto questo potrà forse finire con l’inizio del prossimo anno.