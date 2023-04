Come le aziende di moda europee potenziano la loro presenza nei mercati del Medio Oriente

Mentre l'industria della moda globale evolve, le aziende europee cercano costantemente opportunità per espandere la loro presenza nei mercati emergenti. Il Medio Oriente, con la sua crescente domanda di abbigliamento di lusso e di alta gamma, rappresenta una destinazione promettente per i marchi di moda europei. In questo articolo, esploreremo i fattori che guidano la crescita del mercato della moda nel Medio Oriente e le strategie impiegate da società di consulenza come Eunion Capital per aiutare le aziende europee a stabilire la loro presenza nella regione.

Il mercato della moda in crescita nel Medio Oriente

Il Medio Oriente è diventato una destinazione interessante per l'industria della moda globale, con una domanda in rapida crescita per abbigliamento di fascia media e medio-alta. Secondo un rapporto di Altagamma e Bain & Company, il mercato dei beni di abbigliamento in Medio Oriente aveva un valore di 8,2 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che crescerà con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,9% fino al 2025. Questa crescita è guidata principalmente da una popolazione giovane e attenta alla moda e da un numero crescente di individui con un patrimonio netto elevato.

Oltre al rapporto di Altagamma e Bain & Company, Eunion Capital ha condotto una propria ricerca sul mercato della moda nel Medio Oriente, che sottolinea ulteriormente il potenziale della regione per i marchi di moda europei. Il rapporto di Eunion Capital rivela che i marchi europei rappresentano oltre il 60% delle importazioni di moda nella regione, con i consumatori che mostrano una forte preferenza per l'estetica del design e la maestria artigianale.

Strategie per espandere i marchi di moda europei nel Medio Oriente

Società di consulenza come Eunion Capital hanno svolto un ruolo cruciale nell'aiutare i marchi di moda europei a penetrare il mercato del Medio Oriente. Grazie alla loro vasta rete di contatti locali e alla profonda comprensione del mercato regionale, queste società di consulenza sono ben attrezzate per fornire soluzioni su misura che soddisfino le esigenze uniche di ogni cliente.

Per garantire il successo nel mercato del Medio Oriente, società come Eunion Capital offrono una serie di servizi, tra cui ricerca di mercato, posizionamento del marchio, strategie di prezzi e sviluppo di canali di distribuzione. Sfruttando la loro esperienza, hanno permesso a numerosi marchi di moda europei di navigare con successo le complessità del mercato del Medio Oriente, ottenendo un aumento del riconoscimento del marchio e delle vendite.

Intuizioni da un marchio di moda europeo

Abbiamo avuto l'opportunità di parlare con l'amministratore delegato di un marchio di moda europeo di successo specializzato in accessori e borse che ha visto una notevole crescita in Medio Oriente, grazie all'assistenza della società di consulenza Eunion Capital. L'amministratore delegato ha condiviso la loro esperienza nell'espandersi nella regione:

"Quando abbiamo deciso per la prima volta di espanderci in Medio Oriente, sapevamo di aver bisogno di un partner con conoscenza locale e una solida rete. La nostra società di consulenza si è rivelata la scelta perfetta. Ci hanno aiutato a comprendere le sfumature culturali uniche della regione, capire i tipi di tessuti preferiti nel mercato e a sviluppare una strategia di marketing su misura per attrarre la base di consumatori locali."

L'amministratore delegato ha anche sottolineato l'importanza dell'approccio pratico della loro società di consulenza nel garantire il successo del loro marchio in Medio Oriente:

"Durante l'intero processo, il nostro partner di consulenza è stato attivamente coinvolto in ogni aspetto della nostra espansione. Hanno lavorato a stretto contatto con noi per identificare i migliori canali di distribuzione e creare campagne di marketing mirate che risuonassero con il nostro pubblico medio-orientale. Di conseguenza, il nostro marchio ha visto una notevole crescita nella regione e siamo molto soddisfatti dei risultati. Durante il primo anno di ingresso nel mercato abbiamo raggiunto quasi 350.000 di fatturato"

L'esperienza delle società di consulenza come Eunion Capital nella promozione e vendita di prodotti a livello internazionale, unita alla loro profonda comprensione del mercato del Medio Oriente, li rende partner preziosi per i marchi di moda europei che desiderano espandere la loro presenza nella regione. Attraverso soluzioni su misura, pianificazione strategica e supporto pratico, queste società aiutano i marchi di moda europei a entrare nel lucrativo mercato del Medio Oriente e a ottenere una crescita sostenuta.