Lavori al teatro Cavour, intervento di Imperia Rinasce: “Tante domande ancora senza risposta”

La lista Imperia Rinasce interviene in merito ai lavori in corso al teatro Cavour.

Scrivono dal comitato elettorale: “Il teatro Cavour, importante luogo di aggregazione cittadina, è chiuso ormai da otto lunghi anni e l’attuale amministrazione ha predisposto una visita guidata al cantiere proprio perché gli imperiesi prendessero visione dell’avanzamento dei lavori. Abbiamo deciso di partecipare anche noi a questa iniziativa, spinti da una sana nostalgia per il teatro cittadino ma anche dalla voglia di capire cosa ha causato cambi di direzione, aumenti di budget e soprattutto la chiusura dello stabile per un periodo così lungo. È stata una grandissima emozione entrare nuovamente nel locale ed è stato un vero piacere verificare che alcuni lavori sono stati fatti con cura e nel ripristino delle caratteristiche originali dell’edificio: come il bar, il foyer e la facciata, ad esempio, che verrà ritinteggiata con colori simili a quelli iniziali. Nel complesso sono stati ammodernati gli impianti elettrico, di condizionamento e il sipario è stato motorizzato mentre nella platea è stata migliorata l’acustica con l’applicazione di pannelli fonoassorbenti ma le poltrone sono ancora da montare. Non abbiamo avuto modo di vedere la sala per la regia, le luci e il mixer ma ci hanno detto che è stata tutta rivista; così come non abbiamo avuto modo di visitare la sala di proiezione per il cinema e gli appartamenti regio e di servizio perché attualmente occupati dagli operai che lavorano in teatro. Nella sala ricevimento del piano superiore è stato restaurato l’affresco e sono state imbiancate le pareti ma impiantistica, riscaldamento e pavimenti non sono stati toccati e questo ci ha stupiti dato che l’importo attuale dei lavori ammonta a 3.448.000 euro, una cifra di tutto rispetto che avrebbe dovuto coprire tutti i lavori. Rimangono ancora numerosi lavori da portare a termine ma la consegna dei lavori è prevista per il prossimo settembre. In tutto questo percorso siamo stati accompagnati da un tecnico preparatissimo per tutte le questioni pratiche ma del tutto all’oscuro a proposito di quelle amministrative, burocratiche e legali. Eppure avevamo capito che lo scopo di questa visita fosse quello di dare ai cittadini le spiegazioni sui problemi sorti in corso d’opera che hanno fatto lievitare il budget iniziale e cambiare la direzione dei lavori, allungando la tempistica del restauro. Il direttore dei lavori avrebbe sicuramente saputo rispondere ai nostri interrogativi ma, guarda caso, il direttore di lavori non c’era. Ancora una volta l’attuale amministrazione ha scelto abilmente cosa mostrare alla cittadinanza omettendo tutto quello che poteva suscitare dubbi sulle modalità con cui i lavori sono stati condotti. Non ci è stato quindi detto, ad esempio, se questi 3.448.000 euro saranno sufficienti a ultimare i lavori o se occorreranno successivi rifinanziamenti e non c’è ancora chiarezza sui vari passaggi amministrativi e sugli appalti; non si capisce quali siano state le modifiche rispetto al progetto Capacci, che era pronto per aprire, se sono state modifiche tecniche, obbligatorie per legge o dovute alle scelte soggettive dell’attuale sindaco. Tutte queste domande ancora oggi, a un mese dalle elezioni, non hanno ricevuto risposta. E la gente le aspetta da anni, così come le aspettano i consiglieri dell’opposizione che hanno più volte chiesto di visionare la documentazione inerente ai lavori e non sono mai riusciti a farlo in modo esauriente perché è sempre stata consegnata loro in modo incompleto e non chiaro. Intendiamo rassicurare i cittadini che d’ora in avanti ci impegneremo per monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori, così che gli imperiesi sappiano esattamente cosa succede, con quali dinamiche e, soprattutto, con quali costi e che il teatro Cavour venga restituito alla città senza ulteriori perdite di tempo”.