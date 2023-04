Dolceacqua al Palazzo del Principe di Monaco con una mostra fotografica (Foto)

Nelle sale del Palais Princier di Monaco, alla presenza di S.A.S il principe Alberto II, è stata inaugurata la mostra fotografica “500 Monaco-Dolceacqua” dell'artista Julien Spiewak.

L’esposizione è stata voluta proprio dal principe Alberto per onorare il prossimo “gemellaggio” tra il comune del Principato e quello di Dolceacqua, che si terrà in una data storica, il 3 novembre 2023, esattamente 500 anni dopo la firma della “Carta di Fedeltà" alla famiglia Grimaldi che il Sindaco di Dolceacqua, insieme a quello di Isolabona, Apricale e Perinaldo, sottoscrisse dopo l’assassinio di Luciano Grimaldi da parte del nipote Bartolomeo Doria.

Le foto esposte, opera del giovane fotografo parigino Julien Spiewak, sono state scattate all’interno dello stesso Palazzo del Principe e in diversi luoghi di Dolceacqua ed offrono una particolare visione del corpo umano che si fonde con oggetti o luoghi. Un punto di vista suggestivo, innovativo e moderno, che ha portato l’artista ad essere uno tra i più quotati giovani fotografi emergenti.

All’inaugurazione privata erano presenti, oltre al fotografo Julien Spiewak, il curatore dell’esposizione Aldo Herlaut, Cécile Degos, che ne ha curato la scenografia, il sindaco di Monaco Georges Marsan e il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola.

“È per noi un grande onore quello che ci ha regalato oggi S.A.S. il Principe Alberto facendo realizzare ed ospitando questa esposizione, e per questo lo ringrazio a nome non solo di tutta la mia Amministrazione ma anche dei miei concittadini" – ha dichiarato il sindaco Fulvio Gazzola - "E’ un ulteriore tassello che ci accompagnerà all’evento del Gemellaggio, ma credo sia anche un grande segno di stima e di amicizia che sottolinea come questo futuro evento non sarà solo una mera firma su un documento condiviso, ma segnerà un lungo percorso di condivisione e di continua collaborazione”.

Molto toccanti le parole che il principe Alberto ha voluto dedicare a questo evento: “In questo anno particolarmente ricco di commemorazioni per il Principato, contrassegnato soprattutto dalla celebrazione del centenario dalla nascita di mio padre, il Principe Ranieri III, ho desiderato riservare un posto all’interno del palazzo principesco a quell’eminente sito storico che è il Castello di Dolceacqua. Un incrocio di sguardi, quelli del giovane fotografo di talento, Julien Spiewak, che ha lavorato in entrambi i luoghi, che offre ai nostri visitatori una rilettura originale ed insolita dei legami tragici e nello stesso tempo amichevoli che hanno segnato un destino comune per mezzo millennio”.

L’esposizione al Palazzo dei Principi a Monaco sarà visitabile fino all’8 maggio, mentre da fine maggio fino a fine agosto sarà trasferita nel Castello dei Doria a Dolceacqua.

(Foto di @Mika Alesi - Palais Princier)