‘uBroker Spa’, fiducia e crescita

Prosegue l’ascesa dell’innovativa compagnia italiana attiva nella fornitura di luce e gas per privati e PMI. Si tratta di ‘uBroker Spa’, la realtà che negli ultimi 8 anni si è imposta come partner quotidiano di benessere, risparmio, sviluppo e soddisfazione per un numero sempre crescente di consumatori.

Dal 2015 a oggi, la start-up che per prima nel settore energetico ha rivoluzionato il modo di vivere il rapporto con le bollette, contribuendo in maniera significativa ad abbassarle e ad azzerarle, ha conosciuto una notevole espansione. Espansione che non è passata inosservata ma è stata rilevata e certificata da autorevoli organismi e istituti economici nazionali e internazionali.

Ed è così, con queste solide premesse, che l’impresa fondata da Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani si appresta a vivere un altro 2023 da record, sulla scorta di risultati incoraggianti e sempre più performanti. ‘uBroker Spa’ ha acquisito a oggi oltre 200mila clienti, per un totale di oltre 3 milioni di fatture emesse. Senza dimenticare gli sconti erogati in bolletta, che superano i 35 milioni di euro di valore.

Questo grazie a una politica che premia gli utenti soddisfatti, i primi testimonial di un avviato, serio e collaudato meccanismo di fidelity program. Agli spot in TV con vip, l’azienda ha, infatti, sempre preferito il gradimento e la testimonianza diretta dei clienti con le proprie cerchie sociali, amicali e familiari.

Con un risvolto straordinario: grazie a ‘uBroker Spa’ e a tutte le bollette a oggi azzerate è possibile vivere con serenità e armonia il rapporto con l’approvvigionamento di energia, indipendentemente dalle crisi, dalle oscillazioni dei mercati e dagli scenari geopolitici in atto.

“Siamo fieri di aver creato un modello di business etico e funzionale che mette al centro la persona”, esordiscono i soci fondatori.

“Garantendo tenore e qualità di vita, creando opportunità di lavoro, migliorando le micro e macroeconomie personali. Preservando i budget di privati e famiglie, garantendo occupazione stabile e fiorente a chi fa parte della nostra squadra. Un nuovo miracolo italiano reso possibile dalla fiducia e dall’impiego virtuoso e costruttivo della cosiddetta informatica del contatto; con l’obiettivo di fare sempre più dell’energia e del mondo a essa correlato un propulsore aggregativo sia dal punto di vista economico che sociale. Con il carburante dell’impegno, della trasparenza e del lavoro serio che ripaga sempre”, concludono entusiasti Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani.